Er valt het woonzorgcentrum Sint Lambertus Buren in Halen niets te verwijten in verband met een overlijden na een inspuiting met insuline. Dat wordt aan onze redactie bevestigd in gerechtelijke kringen. De naam van het woonzorgcentrum dook vandaag op in de media nadat Vlaams minister van Volksgezondheid Hilde Crevits in het parlement bekendmaakte dat er nieuwe overlijdens na een inspuiting met insuline gerapporteerd zijn in Vlaanderen. Onze redactie achterhaalt dat er met het overlijden in het woonzorgcentrum in Halen geen kwaad opzet was gemoeid. Meer nog: het gaat vermoedelijk om een natuurlijk overlijden dat alleszins niet het gevolg is van een insuline inspuiting. Het gerechtelijk onderzoek zit in de eindfase en zal vermoedelijk afgerond worden zonder gevolg.