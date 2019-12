Man uit Hechtel heeft geen drugs gebruikt, maar legt toch positieve speekseltest af

Politie CARMA heeft vandaag een cannabisplantage ontdekt in de Opstraat in Opitter (Bree). Een 51-jarige man uit Bree werd ter plaatse gearresteerd. De huiszoeking vond plaats in het kader van een lopend onderzoek naar drugshandel. In de woning trof de politie een professioneel ingerichte kweekruimte aan, met een 240-tal cannabisplanten. Er werd ook diefstal van elektriciteit vastgesteld. De installaties werden onmiddellijk ontmanteld en vernietigd door de politie. De man werd verhoord en zal zich later nog moeten verantwoorden bij de politierechter. Politie CARMA voert verder onderzoek.