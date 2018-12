Marc Brys: "Artificieel ruzie maken met m'n spelers voor morgen"

In TVL Sportcafé keert Kurt Morhaye vanavond 15 jaar terug in de tijd. De voormalige aanvaller van Heusden-Zolder lag toen mee aan de basis van een bekerstunt tegen Racing Genk. Heusden-Zolder was in die dagen een satellietclub van Genk. En dus werd het broedermoord in de beker. Een wedstrijd die ze in Heusden absoluut wilden winnen.