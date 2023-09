We betalen ons opnieuw blauw aan de pomp en dan moet de winter nog beginnen. De dieselprijs is deze ochtend door de magische grens van 2 euro per liter gebroken. Vraag is wanneer het stopt. Het ziet er naar uit dat we een heruitgave krijgen van de dure energieprijzen vorig jaar. De prijzen zijn onderhevig aan de situatie en de oorlog in Oekraïne. Het is ook moeilijk te zeggen of het nu al het ideale moment is om mazout in te slaan. Morgen kan de prijs stijgen, maar volgende week even goed weer dalen. Een lastige situatie voor de consument, maar ook de leverancier. Wij trokken naar het depot van Group Bruno in Beringen.