Marktleider Toychamp legt distributiecentrum vol zonnepanelen in Genk

Door de onrust in het Midden-Oosten investeren heel wat Limburgers in goud. Want goud blijft een veilige belegging. Typisch voor zulke bange momenten is dat aandelen zakken, terwijl veilige oorden zoals overheidsobligaties en de goudprijs in de lift zitten. Bij Goudbank Limburg in Diepenbeek merkten ze deze week ook dat het drukker was dan anders.