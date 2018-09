UHasselt heeft een app ontwikkeld, HeartHab, die hartpatiënten meer motiveert om te revalideren. De app zorgt ervoor dat revaliderende hartpatiënten eens thuis na de zorg in het ziekenhuis, niet hervallen in slechte gewoontes. “Het succes van de app is zijn gebruiksvriendelijkheid”, zegt doctoraatsonderzoekster Supraja Sankaran, die de app ontwierp. “Onze eerste onderzoeksresultaten tonen alvast dat hartpatiënten hun revalidatie beter volhouden dankzij de app, en dat is veel beter voor hun gezondheid”. “Na een plots hartprobleem moeten patiënten na hun behandeling revalideren, meestal gebeurt dat in een revalidatiecentrum in het ziekenhuis”, legt dr. Supraja Sankaran uit. “Eenmaal die begeleiding stopt merk je dat patiënten terugvallen in oude, vaak slechte, gewoontes. En dat is een probleem, want te weinig revalidatie verhoogt het risico op een tweede hartfalen. Daarom hebben we nu een app ontwikkeld die de revalidatie van hartpatiënten niet alleen monitort en de gegevens doorstuurt naar de artsen, maar de patiënten ook echt uitdaagt om hun revalidatie vol te houden.” Hartpatiënten getuigen “We hebben de app zo ontwikkeld dat deze interessant blijft voor de hartpatiënt. Een mooie lay-out waarbij symbolen laten zien hoe de patiënt vooruitgaat in de revalidatie en vlagjes die tonen welk doel de patiënt deze week nog moet halen”, vertelt Supraja. “Om meer zin te krijgen om te bewegen mag de patiënt ook zelf kiezen welke sport hij wil uitoefenen tijdens zijn revalidatie, verschillende bewegingstypes kunnen geregistreerd worden in de app. De activiteit wordt dan automatisch doorgestuurd naar de arts in het ziekenhuis, die de patiënt vanop afstand kan volgen. De arts krijgt ook een overzicht van bijvoorbeeld de bloeddruk, het insulineniveau of de cholesterolwaarden van de patiënt tijdens de revalidatie. Wanneer er iets mis is, krijgt de dokter automatisch een waarschuwing op zijn computer, zodat de arts contact kan opnemen met de patiënt.” Naast sportactiviteiten zijn er ook video’s en heel wat medische uitleg over bijvoorbeeld medicatie in de app voorzien. “De video’s zijn onder meer getuigenissen van andere hartpatiënten die vertellen over hun revalidatie en welke moeilijkheden ze ondervonden”, zegt Supraja.Informatici, cardiologen & kinesisten “Deze app is ontwikkeld door onze doctoraatonderzoekster Informatica in samenspraak met cardiologen van het Jessa ziekenhuis”, zegt prof. dr. Paul Dendale (UHasselt – Jessa) en co-promoter van dit doctoraat. “En dat is een prima wisselwerking. Patiënten, artsen én kinesisten konden aangeven waar de app nog verbetering nodig had en informatici gingen hiermee aan de slag. Het resultaat is een zeer gebruiksvriendelijke app, die echt op maat van de patiënt én het medisch team is.” Best paper award “Dit is niet een zoveelste app die aanspoort wat meer lichaamsbeweging te nemen, maar een app die precies afgestemd is op hartpatiënten en onderbouwd is met wetenschappelijk onderzoek”, vult vicerector Karin Coninx en promotor van dit doctoraat aan. “Resultaten na enkele maanden studie in samenwerking met ReGo, het hartrevalidatiecentrum van Jessa Ziekenhuis, tonen indicaties dat de deelnemende hartpatiënten er medisch op vooruitgaan én dat ze langer gemotiveerd zijn om hun revalidatie vol te houden. Dat is ook precies wat we willen bereiken met deze app. Supraja kreeg onlangs ook erkenning met een best paper award op een internationaal congres. Volgende stap zal zijn om deze app op grotere schaal uit te testen en daarna in de klinische praktijk te brengen.”