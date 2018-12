Matige opkomst voor laatste koopzondag voor Kerstmis

Topmanager Ronnie Leten krijgt in februari een eredoctoraat van UHasselt. Leten krijgt de titel ter ere van het vijftigjarig bestaan van het Economisch Onderwijs in Limburg. “Ronnie Leten is een manager buiten categorie. Een visionair én harde werker”, zegt promotor en decaan Bedrijfseconomische Wetenschappen, Piet Pauwels. “Acht jaar lang stond hij aan het hoofd van het Zweedse Atlas Copco, een industriële onderneming met 45.000 werknemers. En na het voorzitterschap op te nemen bij Electrolux, is Ronnie Leten momenteel voorzitter van het Zweedse technologiebedrijf Ericsson en het mijnindustriebedrijf Epiroc. In 2014 werd hij als eerste in het buitenland actieve manager, verkozen tot Vlaams manager van het jaar. Het is ronduit indrukwekkend wat Ronnie Leten verwezenlijkt heeft”.Alumnus met ambitie en respect “In het kader van het vijftigjarig bestaan van het Economisch Onderwijs in Limburg konden we ons dan ook geen betere eredoctor inbeelden”, gaat Piet Pauwels verder. “Ronnie Leten studeerde in 1979 af aan de Economische Hogeschool Limburg met een diploma Handelswetenschappen. Sindsdien toont hij zich niet alleen als een ambitieus topmanager, maar ook als iemand met respect voor zijn afkomst en een scherpe blik op de Vlaamse economie en duidelijke visie op het onderwijs. Ronnie Leten is een echte wereldburger en een empathisch persoon. Iemand die zich kan wegcijferen voor het groter belang, maar natuurlijk ook heel goed kan cijferen. Kortom: een voorbeeld voor velen, en niet in het minst voor onze studenten en alumni.”