Mazoutgeur en milieuvervuiling in Borgloon

* In Borgloon is het niet duidelijk wie moet opdraaien voor de sanering van een vervuild stuk grond. Buurtbewoners klagen er al langer over milieuvervuiling en een penetrante mazoutgeur. * Is de uitbreiding van het industriegebied aan de Kolenhaven in Lummen een schoolvoorbeeld voor Limburg? Het industrieterrein wordt aantrekkelijk gemaakt voor watergebonden bedrijven, maar ook de natuur in de Mangelbeekvallei wordt er versterkt. * Verpleegkundigen zijn gegeerd wild op de arbeidsmarkt. Nu de opleiding verpleegkunde een jaar langer duurt, studeren er in 2019 geen bachelors af. Zorginstellingen leggen nu al een buffer aan. * En we maken kennis met een nieuw Limburgs theatercollectief. 't Groot Lawaai speelt deze week haar eerste voorstelling in cultuurcentrum De Boogaard in Sint-Truiden.