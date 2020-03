Medewerkers steenfabriek Vandersanden in quarantaine

Een vrouwelijke turnleerkracht van het Sint-Hubertuscollege in Neerpelt is officieel de eerste Limburgse coronapatiënt. Ze heeft positief getest voor het coronavirus en zit samen met haar gezin thuis in quarantaine. Zondag keerde ze terug uit Noord-Italië. Ze voelde zich ziek en belde onmiddellijk de directeur. Samen beslisten ze om uit voorzorg thuis te blijven. Omdat de vrouw niet in contact is gekomen met de leerlingen, is er geen gevaar. Wel is op de school een leerlinge van het zesde middelbaar naar huis gestuurd. Ze was hevig aan het hoesten en onderging een test. Het is nog niet zeker of zij besmet is met corona.