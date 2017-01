Meeuwen-Gruitrode start met aanleg fietspaden

Daydream Festival in Lommel krijgt dit jaar een eigen treinhalte. Het gaat om een tijdelijk perron, dat wordt gebouwd naast een goederenspoorlijn die over het festivalterrein loopt. In samenwerking met NMBS zal er op zaterdag 8 april een partytrein stoppen, de Daydream Express.dayd Op zaterdag 8 april zullen rond de middag twee partytreinen vertrekken, één vanuit het station Antwerpen-Centraal en één vanuit Hasselt. De trein vanuit Antwerpen stopt nog in Lier, Herentals en Geel. Die vanuit Hasselt houdt halte in Zolder en Leopoldsburg. In het station van Mol worden de treinen gekoppeld, zodat ze als één partytrein verder rijden naar het eindstation ‘Daydream’. Zaterdagnacht volgt de trein dezelfde weg terug. Veilig naar het festival “We stimuleren onze bezoekers om zoveel mogelijk op een duurzame manier naar het festival te komen”, vertelt Daydream-organisator Roel Berens. “Onze ‘dagdromers’ scoren op dat vlak al bijzonder goed, maar dit jaar zochten we toch naar een extra stimulans. En waarom klein dromen als het ook groot kan: samen met de NMBS zetten we niet alleen een partytrein in, we bouwen ook onze eigen treinhalte, pal op het festivalterrein. Van zodra je op de Daydream Express stapt, ben je eigenlijk al begonnen aan je avontuur. En als je uitstapt, zit je letterlijk middenin de wereld van Daydream Festival.” 450 ticketsNMBS wil dankzij de samenwerking met Daydream Festival nog meer reizigers inspireren om ook tijdens hun vrije tijd de trein te nemen. “Het festivalpubliek is daarvoor een belangrijke doelgroep. Zo zullen jongeren komende zomer opnieuw gebruik kunnen maken van onze partytreinen naar de verschillende festivals”, legt Bart De Groote, Algemeen Directeur Marketing & Sales bij NMBS uit. Voor de Daydream Express zijn 450 tickets beschikbaar. Als het concept aanslaat, worden dat er in de toekomst mogelijk meer. Daydream Festival begint al op de trein Voor wie de Daydream Express neemt, begint Daydream Festival al op de weg naar het festivalterrein. In de trein vanuit Hasselt wordt het feest verzorgd door Vibestr, wat al drie jaar lang één van de meest succesvolle partyconcepten is in Limburg. Het project is ontwikkeld door Versuz Club en is een urban concept met muzikale invloeden van Hip-Hop, Ragga, RnB en Trap. Voor de trein vanuit Antwerpen-Centraal werkt Daydream Festival samen met Partyshakerz, een bekend partyconcept uit het Antwerpse dat sinds 2010 een boeiende Eclectic Mash-up brengt. Vanaf zaterdag 28 januari kan je tickets voor het festival bestellen, inclusief een ticket voor de Daydream Express. Er snel bij zijn is wel de boodschap, want de plaatsen zijn beperkt. Meer informatie over deze unieke samenwerking vind je op de websites www.daydreamfestival.be of www.detrein.be/daydream.