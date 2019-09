De ochtendspits in en rond Hasselt draaide in de soep vandaag. Door een wegverzakking aan de werken van het kruispunt richting Universiteitslaan moest het verkeer er over één smalle rijstrook. Dit zorgde voor ellenlange files. De hinder duurde tot 10 uur vanochtend en strekte zich uit van de Herkenrodesingel tot de Gouverneur Roppesingel. De politie communiceerde vanochtend al vrij vroeg aan de burger om de buurt te vermijden. Maar gezien de kermis en de werken aan het Sas, zijn er weinig alternatieven.