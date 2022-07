Het KMI heeft de waarschuwingscode rood voor de hitte uitgebreid naar de provincie Limburg. Eerder was code rood al afgekondigd in West-Vlaanderen en Henegouwen. "We breiden code rood uit naar Limburg omdat er voldoende kans is dat minstens 25 procent van de provincie 40 graden haalt", schrijft weerman David Dehenauw op Twitter. "Om 13 uur was het op voldoende plaatsen in Limburg even warm als in delen van West-Vlaanderen en Henegouwen die al rood kleurden." Bij code rood wordt gewaarschuwd om bepaalde maatregelen te nemen: veel drinken, zoutgehalte op peil houden, veel rusten, in een gekoelde ruimte verblijven, vochtige doeken gebruiken in geval van uitdroging en rechtstreekse zonnestralen vermijden.