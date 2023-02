door Tine Oyen

Na een risicovolle operatie in Duitsland is de bijna twee jaar oude Mila uit Dilsen-Stokkem terug in het UZ Leuven. Een zeldzame tumor achter haar bijnier werd verwijderd en de operatie duurde zo'n vijf uur. De operatie is goed verlopen. Mila stelt het intussen goed. Volgende week wordt Mila twee jaar en de ouders hopen dit thuis te kunnen vieren in Dilsen-Stokkem.