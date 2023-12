Minder interesse in job in geriatrie: Sint-Trudoziekenhuis werkt vooroordelen weg met escape room

De spoedafdeling van het Sint-Trudo Ziekenhuis wordt volledig vernieuwd. De werken zullen eind volgend jaar starten.Het ziekenhuis was te klein geworden voor patiënten die spoedeisende hulp nodig hadden. Dat zegt Cindy Monard, algemeen directeur. "Zowel de wachtruimte als de ruimte voor de verzorging is te klein en biedt te weinig privacy." In de nieuwe afdeling zal er een scheiding zijn van verschillende patiëntenstromen. Dat wordt doorgevoerd met een toekomstige mogelijke pandemie in het achterhoofd. Ook zal er een vlottere integratie met de huisartsenwachtpost worden doorgevoerd.ParkingDe nieuwe spoedafdeling komt aan de achterzijde waar de huidige bezoekersparking ligt. "Daarom ging het ziekenhuis op zoek naar nieuwe parkeermogelijkheid voor haar patiënten en bezoekers en vond deze links van het ziekenhuis, aan de Campus Rummenweg," aldus Koen De Coninck, financieel en administratief directeur. Op de Campus Rummenweg komen er extra parkings en aan de linkerzijde van het ziekenhuis worden er extra mindervalidenparkings voorzien. Ook blijven er nog enkele parkeerplaatsen aan de nieuwe spoeddienst, voor mensen die zelf komen.Even naar een andere locatieTijdens de werkzaamheden zullen de spoeddiensten even verhuizen naar een andere locatie binnen het ziekenhuis. In 2026 moet de nieuwe spoeddienst klaar zijn voor gebruik.