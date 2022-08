Minister Brouns maakt 6 miljoen euro vrij voor duurzaamheid en digitalisering

Limburgse bedrijven zijn bijna allemaal bezig met duurzaamheid en ecologisch verantwoord ondernemen. De grote ondernemingen nemen het voortouw, de KMO's moeten volgen, want er is geen weg meer terug. Daar is de Limburgse bedrijfsleider van overtuigd. 3 op 10 bedrijven legt zichzelf concrete duurzaamheidsdoelstellingen op. Slechts 3 procent is er niet mee bezig. Dat blijkt uit een grote bevraging bij 400 bedrijven van Unizo Limburg en het VKW, die kadert in een breder, internationaal onderzoek van de Universiteit van Maastricht van het Trinity College in Dublin.