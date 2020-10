Minister Meryame Kitir: "Limburg kan op mij rekenen"

Het regeerakkoord van de nieuwe regering van socialisten, liberalen, groenen en CD&V is klaar. Alexander De Croo (Open Vld) wordt de nieuwe premier. De Croo is samen met PS-voorzitter Paul Magnette coformateur van deze Vivaldi-regering. De toekomstige premier Alexander De Croo liet tijdens de persconferentie weten dat hij op een andere manier aan politiek wil doen. Dat dit regeerakkoord een startpunt moet zijn om meer samen te werken. “Het belangrijkste is dat er een regering is die de zaken aanpakt. Het is niet onze keuze om aan de zijlijn te staan of alleen maar problemen te zien, maar wel om naar methoden te zoeken om samen te werken,” aldus De Croo. Om het belang van die samenwerking te onderstrepen, citeerde De Croo basketballer Michael Jordan: “Talent wins games, but teamwork wins championships.” Wat heeft Limburg te winnen bij deze regering? Onze politiek journalist Luc Moons vertelt er u vanavond alles over in het avondnieuws om 18 uur 30.