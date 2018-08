Minister van Mobiliteit Francois Bellot wil inhaalbeweging voor spoor in Limburg

In Hamont-Achel zijn vandaag de werken gestart aan de elektrificatie van de lijn Mol-Hamont. De werken zullen duren tot eind 2020. Het traject is 33 kilometer lang en is erg belangrijk voor de ontsluiting van Noord-Limburg. Zo kunnen er nu elektrische treinen rijden van Antwerpen tot in Hamont-Achel. Daar hopen ze dat ook Nederland snel op de kar, of in dit geval de treinwagon springt, zodat die trein ook verder kan rijden tot in Weert.