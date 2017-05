Minister Vandeput over ontmoeting met Trump: "Ik heb een andere president gezien"

Ja, en waar was Zuhal Demir ondertussen? Zij was niet bij de Trumps in Brussel, maar in Limburg. De staatssecretaris voor personen met een beperking reikte de eerste medailles uit aan de atleten op de Special Olympics in Neerpelt. Ostentatief op blote voeten, want haar hoge hakken zwierde ze aan de kant nu ze de echtgenotes van de staatsleiders in Brussel toch niet mocht rondleiden. Ze verzekerde bovendien dat de gehandicaptensport geen subsidies zal mislopen door de afslanking van de provincies.