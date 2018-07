Mobiele trajectcontrole aan werken E313 tussen Beringen en Lummen

Op Facebook doken gisteren hallucinante beelden uit Ham op. Een vrachtwagenchauffeur gebruikte de kraan op zijn voertuig om een wegversperring in de Veldstraat te verplaatsen en reed vervolgens door. Een alerte buurtbewoner legde alles vast op beeld. Burgemeester Dirk De Vis is niet te spreken over het onverantwoorde gedrag van de chauffeur.