Mobiliteit centraal in beleidsplan Beringen

"Een zachte anarchist", dat is de titel van de biografie over Jan Peumans, geschreven door zijn jongste zoon Wim. Het boek is in Brussel onder grote belangstelling voorgesteld. Eeuwige dwarsligger Jan Peumans wou in '87 stoppen met politiek. Op zijn 53ste werd hij Vlaams parlementslid en hij was nog twee keer bijna minister. Maar bovenal bleef hij ongezouten zijn mening geven. "Een partij mag er zo ene hebben, maar zeker geen drie", aldus N-VA-voorzitter Bart De Wever, die hem 10 jaar geleden voorzitter van het Vlaams parlement maakte.