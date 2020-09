Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) geeft geen erkenning aan de vzw Lectio om een school in te richten in het oude Syntra-gebouw in Winterslag. De middelbare school zou zich vooral richten op islamitische jongeren. Het is de tweede keer dat de school bot vangt bij de Vlaamse Overheid. In 2019 diende de vzw Lectio nog bij toenmalig Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) een aanvraag in om in september 2019 van start te gaan met een middelbare school, het zogenaamde Selam-college, in het voormalige Syntra-gebouw in Genk. Die aanvraag werd toen geweigerd omdat de school de Grondwet en de internationale mens- en kinderrechten niet zou naleven. Volgens informatie van de Staatsveiligheid zou de school zelfs kunnen uitgroeien tot een extremistische vector in het Limburgse onderwijslandschap. De inrichters van de school hebben namelijk banden met de conservatieve islamitische beweging Milli Görüs. Plura C De vzw Lectio diende nu opnieuw een aanvraag tot erkenning in bij de Vlaamse overheid. De naam van de school is veranderd in Plura C, maar de middelbare school zou in dezelfde gebouwen en met dezelfde directie als het Selam-college van start gaan. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wijst de nieuwe aanvraag nu af op basis van een negatief advies van de Onderwijsinspectie. Zo zouden er nog steeds onvoldoende garanties zijn dat Plura-C de nodige eerbied toont voor de internationale en grondwettelijke kinderrechten. De vzw Lectio is volgens het advies onvoldoende tegemoet gekomen aan de bezwaren tegen de vorige aanvraag voor het Selam-college. De gedeeltelijke wijziging van de samenstelling van de Raad van Bestuur overtuigt niet. De nieuwe school zou nog steeds gevestigd worden in gebouwen die kosteloos ter beschikking gesteld worden door een vzw verbonden aan de Milli Görüs-beweging. “Als ik dit allemaal lees, dan kan ik onmogelijk een erkenning geven”, zegt minister Weyts. “Kinderen zijn ons kostbaarste goed. We moeten vermijden dat zij naar school gaan op een plek waar ze mogelijk totaal verkeerde ideeën ingelepeld krijgen”.