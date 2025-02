Moeder van 8-jarige Berrin uit Zonhoven ontroerd na massale steun van kandidaat-stamceldonoren

De flesjes Bronchosedal, stripjes Lemocin en potjes Otrivine Duo zullen deze dagen in veel huiskamers worden bovengehaald, maar consumentenorganisatie Testaankoop raadt ze af. Voor vele geneesmiddelen die ons gezond door de winter moeten halen, is namelijk geen wetenschappelijk bewijs. De bijwerkingen daarentegen zijn legio. Testaankoop raadt aan om vooral veel te rusten, water te drinken, en een paracetamol te nemen als dat nodig zou zijn. Ziek zijn is vervelend, en een pilletje, siroopje of neusspray lijkt dan de snelle en vooral handige oplossing. Toch is er lang niet altijd wetenschappelijk bewijs dat deze middelen inderdaad symptomen zouden verminderen. Genezen doen ze sowieso niet, en daarbovenop hebben ze vaak bijwerkingen en worden niet altijd correct gebruikt. Dat zegt Testaankoop. Hoestsiropen? Liever warme thee of melkHoesten is een natuurlijke reflex van het lichaam, en daarom is eigenlijk geen enkele hoestsiroop nuttig. Zowel voor hoestremmers zoals Bronchosedal en Toularynx, als voor slijmoplossende siropen zoals Bronchosedal Mucus, Muco Rhinathiol, of Vicks Slijmhoest, is onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat ze zouden werken, en ze kunnen bijwerkingen hebben. Bisolvon en Bromhexine EG kunnen zelfs allergische reacties uitlokken. Bronchostop Duo is een hoestremmer én slijmoplossend middel tegelijk dat Testaankoop ook afraadt. Zo’n combinatie-geneesmiddelen zijn in principe niet meer op de markt toegelaten, maar Bronchostop Duo is een uitzondering omdat het wordt gemaakt van plantenextracten en niet van chemische preparaten. Thee, warme melk, gember, honing en citroen zijn misschien geen wondermiddelen, maar alleszins betere alternatieven om de hoest draaglijker te maken. Beter een snoepje dan een keelpastilleAls niet alleen je neusslijmvliezen, maar ook je keelslijmvliezen ontstoken zijn, kunnen zuigtabletten helpen. Op een hard snoepje zuigen en een paracetamol nemen geeft echter hetzelfde effect en zal een pak goedkoper zijn. Zeker af te raden zijn de middelen met lidocaïne, zoals Medica, Colludol, Lemocin en Strepsils + lidocaïne. Het is een stof die bij overdosering kan leiden tot stuipen of hart- en vaatproblemen. Ook Strepfen neem je beter niet volgens Testaankoop, omdat er ontstekingsremmers inzitten. "Je loopt het risico op bijwerkingen zoals buikpijn en diarree, terwijl je beter een gewone pijnstiller, eventueel met ontstekingsremmer kan nemen," aldus Testaankoop. Neussprays kunnen verlichting biedenOok bij de neussprays raadt de consumentenorganisatie een reeks middelen af. Sofrasolone is vrij verkrijgbaar, maar bevat antibiotica en heeft dus geen enkele zin bij een virale infectie. Otrivine Duo werkt, zoals de naam al suggereert, op twee symptomen: het ontzwelt de neus en zorgt er tegelijk voor dat je neus minder zou lopen. Het is echter nooit aangetoon dat de combinatie beter zou werken, maar het levert wel een hoger risico op bijwerkingen op. Verder raadt Testaankoop nog altijd Sinutab af. Het is sinds kort op voorschrift, maar zou volgens de consumentenorganisatie beter van de markt worden gehaald. "De enige methode die écht goed werkt, is uitzieken, voldoende water drinken en eventueel een pijnstiller, liefst paracetamol, nemen", stelt Laura Clays, woordvoerder van Testaankoop. "Sommige ontzwellende neussprays zoals Nesivine, Nasa Rhinathiol of Otrivine, kunnen een beetje verlichting bieden. Ze ontzwellen tijdelijk je slijmvlies, maar je gaat er niet sneller van genezen. Gebruik ze zeker ook volgens de bijsluiter, en niet langer dan 5 dagen. Met jonge kinderen en aanhoudende klachten ga je ook beter naar de huisarts."