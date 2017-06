Moet geld Spartacus naar nieuw station in Hasselt?

De E313 tussen Ham en Laakdal is volledig versperd na een ongeval met een tankwagen. Het voertuig kantelde en ligt dwars over de autosnelweg. De tankwagen was gevuld met een bijtend product. Bij het ongeval zijn er giftige stoffen vrijgekomen, enkele brandweermannen kregen al last van het toxische goed. De hulpdiensten willen geen risico nemen, en sluiten daarom de autosnelweg af in beide richtingen. Het kan nog uren duren voor de weg weer wordt vrijgegeven.