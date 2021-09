Moet het openbaar vervoer gratis worden?

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft plannen om op termijn de N722 Hasseltsesteenweg in Sint-Truiden te vernieuwen, vanaf de rotonde in Terbiest tot aan de gemeentegrens met Alken. "In een eerste fase gaat het om de zone vanaf de rotonde tot aan de betoncentrale Ecobeton. De nadruk ligt op veilig fietsverkeer en vlot openbaar vervoer", zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. Daarnaast komt er ook een gescheiden riolering. De concrete uitvoering is een meerjarenplan. In Sint-Truiden worden eerstdaags de gesprekken over grondverwervingen opgestart. Aangezien de parallel gelegen N80 expresweg de functie van doorgaande vervoersas heeft overgenomen, wil AWV de N722 Hasseltsesteenweg/Steenweg tussen Sint-Truiden en Hasselt heroriënteren. "De nadruk moet liggen op veilige fietsverbindingen en vlot openbaar vervoer. Zo willen we de fietspaden vernieuwen en ze maximaal vrij liggend van de rijweg aanleggen. Op belangrijke fietsknooppunten moeten er beveiligde fietsoversteekpunten komen. Bushaltes worden dan weer toegankelijker en comfortabel gemaakt. Een mooi project voor duurzame vervoersmodi", aldus minister Peeters. Rioolbeheerder Fluvius grijpt de rijwegvernieuwing aan om ondergronds een gescheiden riolering aan te leggen die regen- en afvalwater apart opvangt en afvoert. Eerder dit jaar werden ook de grondverwervingen opgestart in Alken, om ook vanuit die kant de N722 stapsgewijs te vernieuwen. "Op termijn zal zo 11 kilometer gewestweg voorzien worden van veilige fietspaden tussen Hasselt en Sint-Truiden", duidt minister Peeters. Eerste plannen op tafel, opstart grondverwervingenOp dit moment liggen er plannen voor een eerste fase in Sint-Truiden op tafel. Dit voor de zone vanaf de rotonde Melveren-centrum/Terbiest tot aan de betoncentrale van Ecobeton. Voor het vervolg van de steenweg tot aan brug met de N718, in een 2de fase, zijn de plannen momenteel nog in opmaak.De planning van de uitvoering van de werken zal onder andere afhangen van de voortgang van de grondverwervingen. Deze worden opgestart in het najaar. Voor het nieuwe wegontwerp van de Hasseltsesteenweg moet AWV het openbaar domein plaatselijk verbreden. Er is extra ruimte nodig voor onder meer de aanleg van veilige fietspaden, bushaltes of nutsleidingen. Het gaat grotendeels om voortuinstroken. Infosessies bewoners en eigenaarsOp donderdag 16 september organiseren AWV en de stad Sint-Truiden een digitale infosessie voor de bewoners langs de Hasseltsesteenweg, vanaf de rotonde Terbiest tot aan de brug met de N718. Tijdens de infosessie krijgen bewoners ook uitleg over de opstart van de grondverwervingen, waarvoor de gesprekken met de eigenaars van de 1ste projectfase (rotonde – betoncentrale Ecobeton) dit najaar nog zullen opstarten. Eerder dit jaar in juni organiseerde AWV een gelijkaardige infosessie in Alken.