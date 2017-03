Moet Limburg niet gewoon 1 grote stad worden?

Is er een grote fusie in West-Limburg in de maak? Ham en Leopoldsburg praten met elkaar. En ook Beringen staat open voor elk gesprek, zo laat burgemeester Maurice Webers weten. De fusie, met eventueel Tessenderlo en Heusden-Zolder erbij, zal niet voor onmiddellijk zijn. Maar in het huidige fusiedebat, dat overal in Limburg leeft, kan het snel gaan.