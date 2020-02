Mogelijk nieuwe storm dit weekend

Terug naar af. De nieuwe Badr Moskee in Hasselt krijgt definitief geen vergunning. De bestendige deputatie heeft die geweigerd na de vernietiging eerder door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De deputatie valt vooral over het ontbreken van een mobiliteitsoplossing. De grote vraag is: wat nu? En of het project nog een toekomst heeft in de Heilig Hartwijk. De Marokaanse moslimgemeenschap, met schepen Habib El Ouakili voorop, reageert ontgoocheld. Hier en daar is te horen dat er een gebrek was aan politieke moed. Het stadsbestuur gaat zo snel mogelijk met alle partijen aan tafel zitten.