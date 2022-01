Molenberghs: "We moeten door deze storm om in rustiger vaarwater terecht te komen"

door Niels Christiaens

Tussen 30.000 en, in het allerslechtste geval, 125.000 besmettingen per dag. Dat is waar we op afstevenen met de omikronvariant. Tegen half januari bereiken we wellicht de piek in het aantal besmettingen van de omikrongolf. De piek in het aantal ziekenhuisopnames is voor een veertiental dagen later. Dat was de boodschap van het overlegcomité vanmiddag. Er wordt niet versoepeld, maar ook niet verstrengd. Biostatisticus Geert Molenberghs van de UHasselt maakte deel uit van het overleg. Hij kadert de pessimistische cijfers. Maar is zelf voorzichtig optimistisch.