Mondmaskers niet langer verplicht in ziekenhuizen

U heeft het misschien zelf ook al gemerkt. Het pollenseizoen is opnieuw van start gegaan. De els en de hazelaar zorgden dit jaar al voor een vroege piek en nu hangt ook het berkenstuifmeel in de lucht. Ook in het ZOL merken ze dat steeds meer mensen allergisch reageren op pollen. Een te goede hygiëne, de klimaatopwarming of de toename van fijn stof in de lucht zijn maar enkele van de mogelijke oorzaken.