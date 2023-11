In Lommel vond vandaag de Fluodag plaats. In de Soeverein kwamen vier secundaire scholen samen om workshops te volgen rond verkeersveiligheid. De fluodag werd georganiseerd door XIU in samenwerking met de sportdienst van de stad en de betrokken verenigingen VIAS, MOEV en Responsible Young Drivers. XIU zette die organisaties en het stadsbestuur van Lommel in de bloemetjes, omdat ze zo hard inzetten op veiligheid en zichtbaarheid in het verkeer. De leerlingen waren alvast enthousiast over het concept.