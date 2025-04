Vanaf maandag gaan sporen 2 en 3 officieel open in het station van Hasselt. Het is de afronding van de hernieuwing aan de sporen. Het laatste naambordje is vandaag aangebracht, voor het eerst sinds 2020 gaan alle sporen in Hasselt weer open. Elke dag passeren in Hasselt 7.500 reizigers en 250 treinen. Het gaat om een investering in het station van 19 miljoen euro. In het najaar zullen ook weer alle liften werken. Ook in het station van Kiewit worden twee liften geïnstalleerd. Dan zal 70 procent van de stations in Limburg rolstoeltoegankelijk zijn.