Motorrijder komt om bij ongeval in Zonhoven

In onze vierde aflevering naar aanleiding van de dag van de zorg, nu zondag, trekken we naar de kraamafdeling van het Sint-Franciscusziekenhuis, Heusden-Zolder. 921 kinderen werden daar vorig jaar geboren. Eén van de meest vreugdevolle afdelingen in het ziekenhuis, maar ook één van de drukste. Want alle ouders zitten wel met vragen. Wij volgden het verblijf van de pasgeboren Liv Schultz.