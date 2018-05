In Diepenbeek heeft een bestuurder gisteren een geval van verkeersagressie kunnen filmen met zijn dashcam. In het filmpje is te zien hoe een bestelwagen een auto van de baan rijdt op de oprit van de E313. Een bestelwagen met aanhangwagen wil vanuit het rechterrijvak invoegen, maar een BMW, die al op het linkerbaanvak rijdt, wil de bestelwagen nog voorbijsteken. Dat ziet de bestuurder van de bestelwagen niet zitten, en hij wijkt uit naar rechts, zodat de auto niet meer kan passeren. De bestuurder van de BMW moet voluit in de remmen. Wanneer beide wagens tot stilstand zijn gekomen stappen de bestuurder en een passagier van de bestelwagen uit om verhaal te gaan halen bij de bestuurder van de wagen.