Een loopneus, soms lichte hoofdpijn en een kriebel in de keel, de herfst is nog niet begonnen en heel veel mensen zijn al verkouden. En dat aantal zal de komende weken snel toenemen. Dikwijls je handen wassen is dan ook de boodschap. Het is een onschuldig virus in tegenstelling tot griep waar je je best voor laat inenten.