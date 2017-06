Muggen blijven weg uit Limburg

Ook voor de bejaarden is het puffen met dit warme weer. In de Limburgse woonzorgcentra is het hitteplan van kracht. Dat is gisteren afgekondigd. Het hitteplan treedt in werking na 3 opeenvolgende dagen van minstens 29 graden. De hitte buiten houden, veel drinken en niet te veel inspanningen leveren. Dat is het motto in rustoord Salvator in Hasselt. Zo konden we zelf vaststellen.