Mukhtar vluchtte van Afghanistan naar Pelt en baat nu een populaire pizzeria uit

In Tongeren is een nieuwe stadstuin voorgesteld. Het stukje groen vind je in de Maastrichterstraat, pal in het centrum van de stad. Het stadsbestuur zet resoluut in op het vergroenen van de binnenstad. Ook aan het praetorium, is er al een soortgelijk tuintje waar mensen even tot rust kunnen komen. En er zullen nog groene plekken bijkomen.