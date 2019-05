N-VA en Vlaams Belang in de clinch tijdens debat

Jongeren zijn wél geïnteresseerd in politiek. Vier leerlingen van Kindsheid Jesu in Hasselt bewijzen dat vandaag in onze studio. “Onze school heeft onze politieke interesse aangewakkerd,” klinkt het. “Elke klas werd ingedeeld in een partij, en dan moesten we debatteren met de standpunten van de echte partijen. We hebben er veel uit geleerd.”