"Hij is de beste leider die we ooit gehad hebben en wij houden als volk van hem". Waarom stemmen de Turken bij ons massaal op Erdogan? Net geen 75 procent, dan zijn dus 3 op 4 Belgische Turken kozen voor president Erdogan. In geen enkel Europees land haalde hij zo'n hoge score. "Erdogan luistert naar het Turkse volk, terwijl hij in het Westen wordt afgeschilderd als een dictator. En dat doet ons pijn", klinkt het bij de Limburgse Turken in Heusden-Zolder.