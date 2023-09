N-VA Maasmechelen wil af van plan om Rijksweg op één rijstrook te brengen

Werkzoekenden die willen werken als rijinstructeur, kunnen zich nu aanmelden bij VDAB. Om het tekort aan lesgevers in de autorijscholen op te vangen, erkent VDAB Limburg vanaf november de opleiding rijinstructeur. Limburgse werkzoekenden kunnen de opleiding gratis volgen via VDAB. In alle Limburgse autorijscholen is er een tekort aan lesgevers. Dat heeft verschillende redenenDe nieuwe rijopleiding omvat meer manoeuvres. Leerling-chauffeurs nemen daardoor vaker meer lesuren. Vanaf 1 maart 2024 moet iedereen die een leerling-chauffeur met een ‘voorlopig rijbewijs met begeleider’ wil leren rijden, een opleiding van 3 uur volgen bij een erkende rijschool of erkende zelfstandige instructeur. Het verplichte terugkeermoment 6 of 9 maanden na het behalen van het rijbewijs vereist extra rijinstructeurs.Om als rijinstructeur te werken, moet je een brevet van beroepsbekwaamheid behalen. De opleiding omvat 90 tot 120 uur theorieles en 225 tot 300 uur stage. Een lange opleiding, die bovendien veel geld kost. Doordat VDAB Limburg de opleiding rijinstructeur vanaf november erkent, kunnen werkzoekenden de opleiding gratis volgen met behoud van hun werkloosheidsuitkering. Zo wil VDAB de drempels wegnemen om de opleiding te volgen en de druk op de arbeidsmarkt doen afnemen. "Het tekort aan rijinstructeurs weegt op de volledige arbeidsmarkt. Met deze opleiding willen we de vacatures invullen bij de rijscholen, maar ook meewerken aan een oplossing voor het mobiliteitsprobleem van veel werkzoekenden. 40% van alle Limburgse werkzoekenden heeft immers geen rijbewijs type B, terwijl dat wel een vereiste is in veel vacatures. Door meer rijinstructeurs op te leiden, nemen de wachttijden af en kunnen werkzoekenden sneller een rijopleiding volgen," zegt Joris Philips, provinciaal directeur VDAB Limburg.