N-VA wil naar een confederaal model met nog 6 ministers en de afschaffing van de provincies

"We mogen niet wegkijken van de samenlevingsproblemen in Limburg en moeten die aanpakken met lef en durf". Dat heeft Zuhal Demir van N-VA gezegd in ons avondnieuws. Ze doet een oproep aan de traditionele partijen, die een dreun kregen bij de verkiezingen zondag, om daaraan mee te werken. Zo wil Demir alle mogelijke wettelijke middelen gebruiken om de erkenning van de islamitische school in Genk tegen te houden. Dat moeten we opnemen in het Vlaams regeerakkoord, klinkt het. Demir zegt ook dat haar partij liefst niet in de federale regering stapt en al zeker niet in een regering met een Vlaamse minderheid.