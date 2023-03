Vlaams minister van Economie Jo Brouns maakt 32 miljoen euro vrij vanuit het EFRO-fonds, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, voor de financiering van nog eens 11 Limburgse projecten. En dat in het kader van SALKturbo. Dat is het plan dat van Limburg een Europese topregio moet maken. In totaal hebben al 68 projecten - goed voor een investering van 200 miljoen - het groene SALKturbo-label ontvangen. Er is ondermeer 6 miljoen Europees geld uitgetrokken voor de nieuwe Maasbrug in Maaseik. En de VDAB bouwt aan de mijn in Zolder een competentiecentrum voor digitale technieken.