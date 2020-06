"N-VA wilde Vlaamse regering vormen met Vlaams Belang"

Het is vandaag 1 mei, de Dag van de Arbeid, maar ook die verloopt net iets anders dan normaal. Geen bijeenkomsten of manifestaties, alle toespraken worden digitaal gehouden. "Wat is het belangrijkst: mens of economie? De bezorgdheid om het virus en het indijken van corona moet op de eerste plaats komen. Ik snap dat bedrijven onder druk staan, maar het is belangrijk om een goed evenwicht te vinden," vindt Alain Yzermans, voorzitter van sp.a Limburg,