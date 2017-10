N-VA: "Zwemavond enkel voor vrouwen kan niet door de beugel"

Vandaag houdt de socialistische overheidsvakbond een reactiedag. Vooral de trein- en busreiziger in Limburg zal hinder ondervinden van de aangekondigde 24-uren-staking. Het ABVV voert actie in alle overheidssectoren en dat als ultiem protest tegen de regering-Michel. De meeste treinen in Limburg rijden vandaag. Het treinverkeer in Luik is wel verstoord. Op de wegen is het erg druk door de stakingshinder. Vanochtend kenden we de zwaartse ochtendspits van het jaar. Touring Mobilis spreekt van een maximale filelengte in heel België van net geen 400 km. Wie de bus naar het werk neemt, kan beter even online kijken of die bus nog rijdt. In Limburg is ongeveer 70 procent van de bussen uitgereden. Er rijden overal bussen, maar er rijden er minder uit dan normaal. Er is hinder op de stadsnetten van Hasselt, Genk, Tongeren en Sint-Truiden. Ook bij de post wordt er gestaakt, het kan dus zijn dat je vandaag geen brieven of krant ontvangt.