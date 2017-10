Na de NMBS laat nu ook De Lijn Limburg links liggen

De politie van Bilzen-Hoeselt-Riemst betrapte afgelopen nacht een 29-jarige bestuurder met 2,4 promille alcohol in het bloed, dat is vijf keer de toegelaten limiet. De dronken bestuurder werd in Riemst op 100 meter van zijn huis tegengehouden. De man verklaarde dat hij van een fuif in Val-Meer kwam.De politie werd door buurtbewoners verwittigd nadat een auto een betonnen verlichtingspaal frontaal had aangereden. Door de slag was de paal dwars over de rijbaan komen liggen. Ook de stroom in de straat was daardoor uitgevallen. Toen de politie ter plaatse kwam, bleek de bestuurder uit Riemst dronken te zijn. De bestuurder, die verklaarde van een fuif in Val-Meer te komen, woonde in de straat en was op amper 100 meter van zijn eigen woning. Uit een afgenomen alcoholtest bleek de bestuurder bijna 2,4 promille alcohol in het bloed te hebben. Dat is bijna 5 keer de toegelaten hoeveelheid alcohol. Het rijbewijs van de 29-jarige bestuurder werd dan ook onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Er werd ook een speekseltest van de bestuurder afgenomen. Deze test tekende positief voor het gebruik van cocaïne. De bestuurder werd daarop overgebracht naar het commissariaat van Bilzen waar een bloedproef werd uitgevoerd. Zowel voor het dronken sturen onder invloed van alcohol als voor het sturen onder invloed van drugs werden de nodige processen-verbaal opgesteld. Hij zal zich later moeten gaan verantwoorden bij de politierechter.