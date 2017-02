Na fietsen door het water straks ook fietsen door de bomen in Limburg

In Bocholt is een bejaard koppel van 81 en 83 op klaarlichte dag overvallen en een tijdlang gegijzeld in hun woning. De man is zwaargewond. De daders konden ontkomen. De buit is onbekend. Nog dit jaar krijgt onze provincie een schild van 70 slimme camera's om dieven en zware criminelen zoals in Bocholt op te sporen en af te schrikken. Na Blokker sluit nu ook een vestiging van Zeeman in Lanaken. Zijn de grote winkelketens elkaar aan het kapot concurreren? Fileleed op de Limburgse wegen. In en om Hasselt zat vanmorgen alle verkeer potdicht. En in Bree zijn ze al helemaal in Valentijn-stemming.