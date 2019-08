Na uitspraken Zuhal Demir rekent Vlaams Belang toch op regeringsdeelname: 'Bart De Wever moet belofte nakomen'

De verkiezingssoap in Bilzen is nu echt ten einde. Burgemeester Johan Sauwens is benoemd en heeft de eed afgelegd bij de gouverneur. En morgen worden de gemeenteraad en het schepencollege geïnstalleerd. En dan kan de bladzijde definitief omgedraaid worden, want dit keer is er geen klacht ingediend tegen de verkiezingsuitslag. De verkiezingen van 24 oktober werden vernietigd, nadat Johan Sauwens met succes de uitslag aanvocht bij de raad van state. Bij de herverkiezing op 16 juni haalde hij nog meer voorkeurstemmen. Hij gaat Bilzen leiden, samen met Bruno Steegen, die in 2022 de sjerp overneemt.