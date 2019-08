Naam wijzigen in ene gemeente gratis, in andere peperduur

- Nadat N-VA-kopstuk Zuhal Demir in het TVL-Nieuws de deur dicht deed voor regeringsdeelname van Vlaams Belang rekent de partij toch op een uitnodiging van Bart De Wever. Volgens het Belang moet De Wever een belofte nakomen.- Het parket Limburg verklaart de oorlog aan drugsdealers op Pukkelpop. Het ziet ernaar uit dat treinbestuurders staken tijdens de Pukkelpopzaterdag, en voor het eerst in jaren geraken minstens twee festivaldagen uitverkocht.- Hoeveel kost het om in jouw gemeente je voornaam te veranderen? In de ene Limburgse gemeente is het gratis, in de andere is het peperduur.- En de apothekers zijn het beu om patiënten met lege handen naar huis te sturen. Nooit eerder was er zo'n groot tekort aan medicijnen.