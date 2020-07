Nationaal Park Hoge Kempen werft nieuwe rangers aan

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) investeert zo'n 258.000 euro in 17 erkende jeugdverblijven in Limburg. Met die gerichte investeringen kunnen de uitbaters inzetten op onder meer kindvriendelijkheid, en hun verblijf ook moderner en brandveiliger maken. “Vakantie is een basisrecht van iedereen, maar jeugdbewegingen of andere grote groepen stoten bij het plannen van hun vakantie nog al te vaak op drempels”, zegt Demir. ”Nochtans moeten ook zij op een veilige manier van een deugddoende vakantie kunnen genieten. Net daarom is het bijzonder belangrijk om te blijven investeren in onze jeugdverblijven.” Minister Demir investeert nu via Toerisme Vlaanderen 258.884 euro in aanpassingswerken aan 17 erkende jeugdverblijven in de provincie Limburg. Concreet gaat het om noodzakelijke moderniserings- en brandveiligheidswerken, maar daarnaast kregen ook kindvriendelijke investeringen een financiële stimulans. “Zeker in deze coronatijden is het voor onze uitbaters niet altijd even makkelijk om de nodige middelen te vinden. Met deze gerichte steun kunnen we hen een duwtje in de rug geven”, aldus Demir. “Ik vind het trouwens ook bijzonder straf dat deze toeristische ondernemers het aandurven om te blijven investeren op een moment dat onze toeristische sector in bijzonder zwaar weer zit. Het toont nog maar eens de veerkracht die onze sector zo typeert.” Deze jeugdverblijven kregen een subsidie toegekend: