Neerpelt: Trein afgeschaft na agressie

In Zutendaal is vandaag een fietsring in gebruik genomen. Het is een aaneensluiting van straten waar auto's de fietser niet mogen inhalen. Fietsstraten geraken meer en meer ingeburgerd, maar dit traject van 2 kilometer in Zutendaal is uniek. Het is een oplossing voor het mobiliteitsprobleem, goed voor het milieu en ook veilig, klinkt het.