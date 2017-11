Negen auto's beschadigd in Hasselt

De drugsrunners in de grensstreek met Lanaken en Riemst zijn verdwenen. Dat is een gevolg van de invoering van de wietpas, waardoor de drugsoverlast serieus is afgenomen en meteen ook de drugsrunners zijn weggebleven. Maastricht blijft de wietpas handhaven. Dat is gebleken op overleg, vorige week tussen de burgemeesters van Maastricht, Riemst en Lanaken. Maar Maastricht is ook kandidaat om mee te werken aan het experiment van de Nederlandse regering. Het nieuwe kabinet in Den Haag wil de productie van cannabis voor de coffeeshops legaliseren.