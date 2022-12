Nelissen Steenfabrieken is Limburgse Ondernemer van het Jaar

* Het provinciebestuur van Limburg voelt zich bekocht door Vlaanderen. Vlaanderen is haar belofte niet nagekomen na de overheveling van bevoegdheden. De middelen zouden één op één terugvloeien naar Limburg. Maar dat is niet gebeurd, klinkt het. Ondermeer de Muziekodroom in Hasselt is daar het slachtoffer van geworden. * In Lommel maakt het stadsbestuur 100 euro per kind en per maand vrij voor onthaalmoeders en kinderdagverblijven. De opvanginitiatieven zitten al overvol en gaan tijdelijk in overcapaciteit. * Genk is de eerste gemeente in Limburg die met een everzwijnplan de overlast van wilde varkens tussen de bewoners wil aanpakken.* Maaseikenaar Edward Vanhove wint het Sinterklaasdictee van TVL en PXL. Hij is de enige deelnemer die een foutloos dictee schreef. * En op veel plaatsen in Limburg hebben Marokkaanse voetbalsupporters de overwinning tegen Spanje uitbundig gevierd.